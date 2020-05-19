شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي: لم أتعمد إثارة جمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لم يتعمد إثارة جماهير الزمالك من خلال التصريحات الإعلامية التي يدلي بها.

وردا على سؤال «من الذي ليس له بديل في الأهلي؟» رد «عبدالحفيظ» خلال تواجده ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» على قناة «إم بي سي مصر»: «جمهور الأهلي إللي مالوش بديل».

وأشار «عبدالحفيظ» إلى أن صالح جمعة أكثر اللاعبين الذين تمت معاقبتهم في الفريق، وأنه أكثر «هايفرح فيه» بعد مشاهدته في البرنامج.

وأكد «عبدالحفيظ» رضا مسؤولي النادي عن جميع الصفقات التي قام بها مؤخرًا، مشيدا بتألق العديد من اللاعبين المعارين.