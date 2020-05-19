شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نيمار السابق: كورونا تبقي البرازيلي في سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد واجنر ريبيرو، الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقاء الأخير في صفوف ناديه الموسم القادم وعدم مغادرته في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح «ريبيرو»، في حوار مع «فوكس سبورتس» أن نيمار لن يستطيع الانتقال إلى برشلونة في الصيف كما يرغب الفريق الكتلوني بسبب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا على سوق الانتقالات.

وكان نيمار أحد أهم أهداف برشلونة منذ الصيف الماضي، إلا أن النادي الكتلوني لم ينجح في إقناع باريس سان جيرمان في التخلي عن اللاعب قبل بداية الموسم الجاري، رغم إعلان البرازيلي بشكل صريح رغبته في العودة إلى البلوجرانا.

وقال «ريبيرو»: «أعتقد أن نيمار سيستمر في باريس سان جيرمان لأن السوق تغير بعد أزمة فيروس كورونا».