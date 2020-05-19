6 إصابات بكورونا في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، عن وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في 3 أندية تلعب بالبريميرليج.



وقالت الرابطة في بيان رسمي: "خضع 748 لاعبًا وموظفًا لاختبارات فيروس كورونا، يومي الأحد 17 مايو والاثنين 18 مايو وأضافت: "خلال هذه الاختبارات، جاءت 6 نتائج إيجابية فقط من 3 أندية.. اللاعبون أو الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، سيعزلون أنفسهم لمدة 7 أيام".

وأتمت: "تقدم الرابطة هذه المعلومات المجمعة، لأغراض نزاهة المنافسة وشفافيتها.. ولن نقدم أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد، وستعلن النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة اختبار".