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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 إصابات بكورونا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، عن وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في 3 أندية تلعب بالبريميرليج.
وقالت الرابطة في بيان رسمي: "خضع 748 لاعبًا وموظفًا لاختبارات فيروس كورونا، يومي الأحد 17 مايو والاثنين 18 مايو وأضافت: "خلال هذه الاختبارات، جاءت 6 نتائج إيجابية فقط من 3 أندية.. اللاعبون أو الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، سيعزلون أنفسهم لمدة 7 أيام".
وأتمت: "تقدم الرابطة هذه المعلومات المجمعة، لأغراض نزاهة المنافسة وشفافيتها.. ولن نقدم أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد، وستعلن النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة اختبار".
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