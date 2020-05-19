شكرا لقرائتكم وزير الرياضة الإيطالي: الحكومة وافقت على بروتوكول طبي مقدم من الاتحاد الايطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينزو سبادافورا، أن اللجنة العلمية الحكومية أعطت أخيراً الموافقة على البروتوكول الطبي الجديد الذى قدمه الاتحاد الايطالي لكرة القدم بالإتفاق مع رابطة الأندية، وذلك لعودة الفرق إلى التدريبات الجماعية مجددا، ومن ثم استئناف مسابقة الدوري الإيطالي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "فوتبول إيطاليا" فإن لجنة خبراء اللجنة العلمية التقنية التابعة للحكومة قد وافقت على النسخة الجديدة من البروتوكول الطبي.

واعترضت الأندية على البروتوكول الصحي الذى أقرته وزارة الرياضة الإيطالية بالإتفاق مع الاتحاد الإيطالي وهو الذى ينص على أنه إذا تعرض لاعب واحد أو موظف بأحد الأندية للإصابة بفيروس كورونا يجب أن يدخل الفريق بالكامل في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا.

وبدلاً من من ذلك ستعمل الأندية على تكثيف الاختبار، حيث سيكون هناك مسحتان في أول 24 ساعة ، ثم أخرى كل أربعة أيام واختبارات الدم كل 14 يومًا.

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والبروتوكول الطبي الجديد ينص على أنه لو كان اللاعب لديه اختبار إيجابي ، سيتم عزل الفرد ، بينما يمكن لبقية المجموعة الاستمرار في التدريب باستخدام اختبار مكثف.

ويمكن لجميع هذه الضمانات أن تبدأ الفرق في التدريبات الجماعية ، ولكن عندما يتعلق الأمر بإستئناف مباريات الدوري الإيطالي، حذر وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا من أنه سيعتمد على مراقبة منحنى الوباء في البلاد.

وقال وزير الرياضة: "يبدو أن هذا خبر ممتاز، لذا يمكن استئناف الدورات التدريبية".

أضاف: "بحلول 28 مايو ، سنتمكن من تحديد موعد استئناف الدوري وما إذا كان يمكن استئنافه، سيكون هناك اجتماعا مع رئيس الاتحاد الايطالي ورئيس رابطة الأندية لتحديد ذلك".

كانت رابطة الدوري الايطالي قد حددت موعدا مبدئيا لإستئناف الدوري يوم 14 يونيو المقبل.