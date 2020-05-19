شكرا لقرائتكم "دي وقفة وحشتنا" .. بيراميدز يعبر عن اشتياقه لنجيلة الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر "فيس بوك" اشتياقها لعودة استئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، الذى توقف من منتصف شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، وأدى لتوقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع، حيث قامت الصفحة الرسمية للنادى السماوى بنشر صورة الفريق الكروى الأول خلال التقاط الصورة الرسمية قبل انطلاق أحدى مباريات الدورى العام، معلقين عليها: "دي وقفة وحشتنا" فى إشارة إلى رغبة النادى فى عودة النشاط من جديد فى أسرع وقت.

بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، ويأتى المقاولون العرب فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، ويحتل الأهلى صدارة الجدول برصيد 49 نقطة.



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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الاستفسار من الوزير عن إمكانية عودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عودة الأنشطة للأندية الرياضية تدريجياً بداية من هذا الموعد، خاصة أن اتحاد الكرة يرغب فى استئناف المسابقة منتصف يوليو المقبل، على أن تحصل الأندية على 4 أسابيع كفترة إعداد قبل استكمال الدورى.

ويتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة لعودة النشاط الرياضى، الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

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- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.