شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف رسالة كارتيرون إلى لاعبى الزمالك عبر تطبيق "واتس آب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة، عبر برنامجه في "لايف" اليوم السابع، رسالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى لاعبى الفريق عبر تطبيق "واتس آب" من خلال "الجروب" الخاص بالفريق حيث حرص كارتيرون على إرسال رسالة إلى لاعبى الفريق من أجل طمأنة اللاعبين حول مستقبلهم في قلعة ميت عقبة وجاء نص الرسالة من كارتيرون إلى لاعبى الزمالك بأنه حتى اللحظة الجارية لم يتحدث مع إدارة النادى بشأن الراحلين ولم يطالب الإدارة برحيل أي لاعب ولم يجلس مع أي مسؤول بالنادي بشأن هذا الملف في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الدوري في الفترة الحالية وطالب باتريس كارتيرون من لاعبي الزمالك، الالتزام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم لتنفيذه في المنزل خلال الفترة الحالية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت حيث حرص على الشد من أزرهم خلال الفترة الجارية.
ويظهر الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحة اليوم السابع، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن الملف المهم فى الكرة المصرية وهو موقف بطولة الدورى، سواء من حيث استئناف النشاط أو إلغائه، كما يتطرق شبانه للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.
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