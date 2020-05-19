شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: جمهور الأهلى مالوش بديل ولم نوقع عقوبات على كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن جماهير النادى الأهلى هي الوحيدة التي لا بديل لها، وأى شيء آخر يتم تعويضه.

وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية ردا على اللاعب اللى مالوش بديل، قائلا: جماهير الإهلى هي اللى مالهاش بديل وهى اللاعب رقم واحد في النادى، وأى لاعب أو شخص يتم تعويضه".

وعن أحداث السوبر، قال مدير الكرة بالأهلى، "لم نوقع عقوبة على كهربا وطبقنا اللائحة عليه فقط، وعلل شراء صلاح محسن بـ40 مليون وإعارته بأن الكرة يوجد بها العديد من المتغيرات الفنية وأن ناديه يسعى دائماً لضم والحفاظ على أفضل العناصر".

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وأوضح سيد عبد الحفيظ: "لا أتعمد إثارة جمهور الزمالك، ولكن لا بد من وجود تصريحات فيها بعض التلميحات ودا بيحصل على المستوى العالمى، مؤكدا أن لاعبى الأهلى هيشمتوا فيا بعد اللى اتعمل فيا خاصة صالح جمعة بعد ما أتفرض عليه غرامات كثيرة".

وأكد مدير الكرة، أنه يفكر فى زراعة شعره خلال الفترة المقبلة، وأبدى رضاه على الصفقات التى يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء إعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.