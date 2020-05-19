شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: لا أتعمد إثارة جمهور الزمالك وصالح جمعة أكثر واحد هيفرح فيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه لا يتعمد إثارة جمهور الزمالك الزمالك ولكن لابد من وجود تصريحات فيها بعض التلمحيات، وده شىء طبيعى في كل العالم.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "لا أتعمد إثارة جمهور الزمالك، ولكن لا بد من وجود تصريحات فيها بعض التلميحات ودا بيحصل على المستوى العالمى، مؤكدا أن لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا خاصة صالح جمعة بعد ما أتفرض عليه غرامات كثيرة".

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وأوضح مدير الكرة، أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة، وأبدى رضاه على الصفقات التي يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء إعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

وفشلت جهود سيد عبد الحفيظ فى عدم إذاعة حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي، وسبق أن عقدت لجنة التخطيط بالأهلى جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مؤخراً للتحقيق معه فى أزمة تصويره للحلقة دون الرجوع لإدارة النادى والحصول على أذن قبل الإقدام على تلك الخطوة، وقامت لجنة التخطيط برفع تقرير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، فى الوقت الذى أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ ، الذى يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.