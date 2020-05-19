شكرا لقرائتكم كاريو يستهدف الدوري بعد الفوز بالآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أندريه كاريو، لاعب نادي الهلال، أنه يطمح إلى تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا 2019 مع الفريق.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الدولي البيروفي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تحدث خلالها عن الأهداف التي يرغب في تحقيقها مع منتخب بلاده ونادي الهلال.
وقال صاحب الـ "28 عاما": مع الهلال أرغب في تحقيق لقب الدوري، وهو اللقب الذي لم أفز به في الموسم الماضي، إذ حققت دوري أبطال آسيا، لكنني أريد الفوز بالدوري، نحن قريبون من تحقيق ذلك.
وحول طموحاته مع منتخب بيرو، ذكر كاريو: أريد التأهل إلى كأس العالم 2022، والفوز بلقب كوبا أميركا، لاسيما وأننا كنا قريبين من اللقب في النسخة الماضية بالبرازيل، لكن لا أحد يتذكر ذلك، دائما ما يتذكرون من رفع الكأس.
وانتقل كاريو إلى الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي في صيف 2018، قبل أن يجدد عقده لمدة ثلاث سنوات في يوليو 2019، ولعب مع الهلال في 59 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 14.
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