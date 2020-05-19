تشيلسي يمدد تعاقده مع الحارس كاباييرو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عقد حارس مرماه الأرجنتيني ويلي كاباييرو لمدة عام واحد.
وبموجب العقد الجديد سيبقى الحارس البالغ من العمر 38 عاما في ستامفورد بريدج حتى نهاية الموسم المقبل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) يوم الثلاثاء.
وشارك كاباييرو في تسع مباريات في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي جرى تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وانتقل كاباييرو إلى تشيلسي في عام 2017 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.
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