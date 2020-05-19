التعرف على موقف بامبو مع عروض أندية الممتاز

قام مصدر قريب من صانع ألعاب الزمالك اللاعب كريم بامبو بالكشف عن تلقي اللاعب للكثير من العروض من أندية الدوري الممتاز وذلك خلال فترة الانتقالات الآتية في أثناء عدم مشاركة اللاعب بصورة أساسية مع نادي القلعة البيضاء.

وأكد هذا المصدر أن اللاعب بامبو لم يرغب نهائياً الرحيل من نادي الزمالك وأي أمر يتعلق بالفريق الأبيض يتطلب العودة لإدارة النادي، وقام مسئولون نادي الزمالك بوضع شرط لرحيل اللاعب عن الفريق والشرط هو أن يوقع الفرنسي باتريس كارتيرون على موافقة كتابية حول هذه القضية بالتحديد بعد ما تلقى الكثير من العروض في الآونة الأخيرة مع العلم أن مسابقة الدوري متوقفة لنهاية شهر إبريل.