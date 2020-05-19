حقيقة تلقي حارس الأهلي علي لطفي عرض من سموحة

قام مصدر قريب من حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللاعب على لطفي بنفي الخبر الذي انتشر في الآونة الأخيرة وهو تلقي اللاعب عرض من نادي سموحة من أجل أن ينتقل لصفوف النادي خلال الموسم القادم.

وأكد المصدر أن على لطفي مستمر في اللعب في صفوف النادي الأهلي وأنه يلعب بقوة للتنافس مع زميله محمد الشناوي من أجل أن يحصل على فرصة ليشارك في باقي المباريات وذلك بعد أن استطاع أن يكون الحارس الثاني بعد رحيل شريف إكرامي وأكد على أن الأهلي لن يفرط في نهائياً بالتأكيد بعد ما أغلق رحيله بعد اعتذار اللاعب شريف إكرامي عن اللعب.