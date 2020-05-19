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رفض اتحاد الكرة تحمل تكاليف التحاليل الخاصة باللاعبين

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قام مسئولو اتحاد الكرة برفض التكاليف المتعلقة بإجراء تحاليل فيروس لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية لأندية الدورية الممتاز وذلك الأمر في حين موافقة مجلس الوزراء على إعادة النشاط الكروي.

وقام مصدر بالتأكيد على أن أحوال التكاليف لم يتم الحديث عنها حتى الآن بالتحديد لأن مجلس الوزراء لم يقوم باتخاذ أي قرار حيال عودة الأنشطة الكروية وفي حالة صدور هذا القرار سيتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية واختيار الجهة التي ستتحمل تكلفة إجراء التحاليل لجميع أندية الدوري، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية برفض أي ضغوط تقوم عليها أي اجتماع مع أندية الدوري وأكد هذا المصدر ان اتحاد الكرة ليس له علاقة بعودة النشاط الكروي.

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