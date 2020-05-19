طلب أحمد الشيخ من القلعة الحمراء

قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي العالمي النادي الأهلي بتقديم طلب لمدير الكرة في القلعة الحمراء النادي الأهلي الأستاذ سيد عبد الحفيظ بان يقوم بتنفيذ الوعد الذي قام بعقده مع اللاعب والفريق ولكنه حتى الآن لم يقم بتنفيذ هذا الوعد.

وكان مدير النادي الأهلي الأستاذ عبد الحفيظ قام بالتعبير للاعب أحمد الشيخ بأن فايلر كان معجب بأداء اللاعب داخل الملعب فكان معجب أيضاً بتنفيذه لجميع الأفكار وأنهم على استعداد لتعديل عقد اللاعب مع نادي القلعة الحمراء ولم يحدث ذلك حتى الأن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف جميع الأنشطة الرياضية وأكد أنه في حالة عودة النشاط سيتم توقيع العقد.