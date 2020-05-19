تجهيز نادي الزمالك لملف جديد لقضية النقاز وكهربا

قام مصدر من داخل نادي الزمالك بالكشف عن خبر أن إدارة نادي الزمالك تعمل جاهدة من أجل الدفاع عن حقوق نادي الزمالك في كلاً من قضية لاعب النادي الأهلي كهربا والتونسي حمدي النقاز في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن الأستاذ مرتضى منصور هو الذي يدير هذه القضايا من أجل الدفاع عن حقوق النادي، وتم التأكيد على إدارة المصدر قامت بتغير هيئة الدفاع عن النادي في قضية تغريم النادي في قضية حمدي النقاز وأصبح يدير النادي هيئة دفاع جديدة وأكد المصدر أن الزمالك حصل على أوراق جديدة يستند إليها في الطعن الخاص بالقضية، وتم تكليف الدفاع الجديد بقضية محمود كهربا.