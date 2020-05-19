اللاعب شادي محمد يعلن عن السبب الأساسي لمغادرته قناة النادي الأهلي

أعلن شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، عن سبب وقوفه بجانب المهندس محمود طاهر، في انتخابات رئاسة النادي الأهلي السابقة، وعلى الرغم من فوز الخطيب في انتخابات رئاسة النادي، ولكنه ليس ذلك سبب خروجه من قناة النادي، وأشار قائلا خلال تصريحات له على قناة أون تايم: اشتغلت في برنامج بقناة الأهلي باستمتاع وحبي للنادي ولمجال الإعلام.

كما أكمل حديثه قائلا: النادي الأهلي بالنسبالي ليس برنامجا بل أكثر من أسرتي وكل شيء فيه جميل ورحيلي عن القناة جاء بعد مساندتي لمجلس الإدارة السابق في الانتخابات علي حساب الحالي، تركت حرية الاختيار لمجلس الإدارة الناجح بقيادة محمود الخطيب ليختار بقائي أو رحيلي وليس معني مساندتي للخطيب استمراري في القناة يوجد حسابات أخري.