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حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع نجم الوداد المغربي

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قام مصدر موثوق من نادي الزمالك بالإفصاح عن حقيقة سعي نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعب الوداد المغربي محمد الناهيري، وأكد هذا المصدر أن نادي الزمالك لا يتواصل نهائياً مع النادي المغربي من أجل العمل على ضم اللاعب طوال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي هذه الأوقات قامت تقارير صحفية من المغرب بالكشف عن تواصل نادي الوداد من أجل الاتفاق مع اللاعب محمد الناهيري من أجل العمل على مد عقده لمدة ثلاثة سنوات قادمين وهذا الأمر هو الذي يقوم بغلق الباب أمام جميع أي نادي مصري يرغب في ضم اللاعب له، مع العلم أن عقد اللاعب الحالي سينهي في هذا الموسم الحالي.

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