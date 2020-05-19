أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 747 جنيها للجرام

أسعار الذهب في مصر تشهد بحثاً كثيفاً وتحديداً في الفترة الأخيرة التي ارتفعت أسعار الذهب فيها بشكل غير مسبوق، وهذا بسبب الاوضاع التي تسيطر على العالم كله بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي قلب الموازين تماماً، وسوف نوافيكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الأحد 26\4\2020.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 إبريل 2020 استقراراً ملحوظاً وهذا جاء بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر، وهذا بعد الارتفاع الكبير الذي حققه الذهب في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب الذي يعتبر المؤثر الرئيسي في أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل الذهب عيار 21 نحو 747 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 640 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 24 نحو 853 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 5976 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1723 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات مصر، وهذا التفاوت يكون ما بين جنيها أو جنهين لا غير.