سعي ليون للتعاقد مع نجم دفاع منتخب الجزائر

يريد نادي ليون الفرنسي برئاسة المدرب رودي جارسيا في أن يقوم بالحصول على جميع خدمات صفقة من الجزائر طوال فترة الانتقالات الصيفية الآتية، وقامت إدارة النادي بالاستفسار عن وضع المدافع الدولي للجزائر جمال الدين بلعمري وهذا الأمر يعتبر تمهيد لتقديم عرض جديد لإدارة النادي.

كما أن النادي الفرنسي يعمل جاهد على إبرام الكثير من التعاقدات المميزة طوال الفترة الآتية وهذا من أجل الحصول مرة أخرى على القمة المحلية والأوروبية، ومسئولون ليون يثقون بنسبة كبيرة في استطاعة بلعمري على تقديم الجديد للنادي طوال الخبرة الطويلة الذي حصل عليها وجميع المستويات التي استطاعت أن يقدمها للمنتخب الجزائري وللنادي السعودي طوال فترة عمله.