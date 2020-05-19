رفض المدير الفني لنادي الزمالك كارتيرون في التفريط بالثنائي

قام مصدر موثوق من داخل نادي الزمالك بالتأكيدعلى أن المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون يرفض رحيل اللاعبين الثنائي كلاً من يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وكان يتمسك ببقاء الثنائي في النادي ويرفض فكرة غيابهم عن الفريق نهائياً في حالة تلقيهم لأي عرض من أجل الاحتراف.

وقام هذا المصدر بالتأكيد على أن كلاً من يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو من أهم اللاعبين في النادي بل من قوامه الأساسي الذي من العسير أن يقوم بالتخلي عنهم، فيمتلكون قدرة كبيرة على اللاعب، فهما من اللاعبين الجوكر الذي من الضروري أن يتواجدوا في النادي ومازال النادي مترقب أحوال الموسم في ظل الأوقات التي تمر بها البلاد.