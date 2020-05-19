برشلونة يسعى لضم لاوتارو مهاجم انتر ميلان الإيطالي

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لوتارو مارتينيز، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون أفضل خليفة للأوروجويانى لويس سواريز، جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن البارسا يريد وبقوة ضم اللاعب لوتارو مارتينيز في ظل رغبة المدرب كيكي ستين في عودة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو المعار للنادي الألماني بايرن ميونخ.

حيث قام النادي بتكثيف محاولاته خلال الفترة الماضية للحصول علي خدمات اللاعب، في حين إستمرار رغبة “نيراتزوري” بعدم التفريط في اللاعب بأقل من 111 مليون يورو، وهى قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ومن المؤكد أنه سيحدث في الفترة القادمة نزاعات عند فتح باب جديد من المفاوضات في استمرار انخفاض القيمة التسويقية للاعبين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء العالم.