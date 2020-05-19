مارسيلو يقرر عدم إنهاء عقده مع الملكي ريال مدريد

أعلن البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، عن انه حسم مستقبله مع الفريق الملكي خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة باريس سان جيرمان ويوفنتوس ضمه، وقد انتشرت العديد من الأنباء حول مغادرة مارسيلو لنادي ريال مدريد.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “أوك دياريو” الإسباني، فإن مارسيلو قرر عدم ترك ريال مدريد ويريد البقاء حتي نهاية عقده في 2022، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك القرار يشكل خطر علي فريق باريس سان جيرمان، والذي يتصدر قائمة المهتمين بجلب الظهير الأيسر لريال مدريد، لتعويض الرحيل المؤكد للفرنسي لايفين كورزاوا.

وأختتمت الصحيفة، أن فريق باريس سان جيرمان، سيتجه إلي الظهير الأيسر لنادى بورتو البرتغالى أليكس تيليس ، بعدما تأكد من استمرار مارسيلو مع ريال مدريد.