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تردد قناة اون تايم سبورت on time sport على نايل سات مايو 2020″ الناقلة مباريات الدوري والكأس المصري

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نتابع معكم اليوم تردد قناة اون تايم سبورت on time sport والتي تعتبر من أشهر القنوات المصرية والعربية، وتصنف من ضمن القنوات الرياضية ذات المحتوى الإعلامي الرياضي المتميز، وتبث تردد قناة اون تايم سبورت on time sport ترددها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات واسع التغطية، والذي يغطي بثه جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط بأكمله.

تردد قناة اون تايم سبورت on time sport المصرية على نايل سات
تردد قناة اون تايم سبورت on time sport المصرية على نايل سات
المدار القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية والجودة
7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 HD
7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 SD
  • التردد: 10853 (H)
  • الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6

رابط البث المباشر على اليوتيوب
الصفحة الرسمية لقناة اون سبورت الرياضية على الفيس بوك
أون تايم  سبورت على صفحتها الرسميه على تويتر

برامج قناة اون تايم سبورت on time sport

  • برنامج مساء الأنوار
  • برنامج خاص مع سيف
  • برنامج ستاد مصر

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