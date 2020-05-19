"الرمال والمهرجانات والنص الحلو "سلاح نجوم الكرة أمام "ملل" كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدي نجوم كرة القدم فى الدورى المصرى ملل حظر كورونا بأشكال مختلفة فى التدريبات الفردية للحفاظ على لياقتهم البدنية باستخدام وسائل تضفى المرح مثل المران على الرمال و الشواطىء و منهم من لجأ إلى أغانى المهرجانات للتسلية أثناء التدريبات و أخر إلى اصطحاب الزوجة إلى الجيم .

على معلول

حرص على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، على مواصلة تدريباته البدنية فى صالة الجيم، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، وخاض معلول تدريباته برفقة زوجته، حيث يحرص على الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



على معلول و زوجته

أحمد عادل عبد المنعم

حرص أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالي، على مواصلة استعداداته لعودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، ونشر عادل عبد المنعم فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام خلال أدائه تدريبات الجرى على المشاية الكهربائية على أنغام "دورك جاي".

طارق حامد

فيما خاض طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب مصر، وصلة تدريبية مع مدرب خاص على الرمال، وذلك للحفاظ عل لياقته البدنية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، ونشر نجم القلعة البيضاء فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات الصعبة، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد مصير مسابقة الدورى العام سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قد وضع برنامجا خاصا للاعبين للتدريب فى العزل المنزلى من أجل الحفاظ على لياقتهم.



طارق حامد

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فرجانى ساسى

فيما استعان فرجانى ساسى، لاعب سط نادى الزمالك، برمال الشواطئ لأداء الدريبات للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الكشف عن مصير الدورى المصرى خلال الأيام المقبلة. ونشر ساسى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال أدائه التدريبات على الرمال مع أحد أصدقائه.



ساسى

جنش

فيما واصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين، ونشر جنش فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس.