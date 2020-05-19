شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة..البولو رياضة الأمراء انتشرت فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البولو تعد من الرياضات الشهيدة وهى رياضة تشبه رياضة المضرب، لكن بدلا من أن تطير الكرة فى الهواء تتدحرج على الأرض، وبدل من أن يلوح بالمضرب عالياً فى الهواء يمسك بطريقة عكسية إلى الأسفل، ويكون المتسابق على ظهر الحصان، حيث لا تقتصر الرياضة على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.



البولو

تعتبر "البولو" لعبة الأمراء والسلاطين منذ القدم حتى أن سلطان المماليك كان يعيّن منصبا مخصصا للعبة وهو الجوكندار، لذا نجد آثار مثل مسجد الجوكندار.

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وابتدعها الفرس وانتشرت فى الهند واليابان والصين ومصر والشام فى عهد الدولتين الأيوبية ثم المملوكية. ومن أدوات البولو الخوذة والحذاء والكرة المصنوعة من الخشب، والقفازات لحماية اليدين، بالإضافة إلى عصا طويلة وواقى للركبة.

تتم ممارسة اللعبة البولو على خيول تدعى البونى، ويتم تغيير البونى بعد كل شوط، ولا يلعب البونى الواحد أكثر من شوطين فى المباراة الواحدة، والتى تتألف من خمسة إلى ستة أشواط فى اللعبة عالية الأهداف، ومن أربعة فى المنافسات الصغيرة ، مدة كل شوط سبع دقائق ونصف، ويتكون فريق البولو من 4 لاعبين.