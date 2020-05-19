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أهلاوية خارج حسابات الزمالك فى الميركاتو الصيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك فضل الذكاء فى اختيارات صفقات الميركاتو الصيفى المقبل وفقا لاحتياج الفريق وقرارات الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كاررتيرون، والابتعاد عن الدخول فى صفقات الكيد مع نجوم القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة فى ظل ترتيب أوضاع البيت الأبيض استغلالا لفترة توقف النشاط فى حظر فيروس ، حيث يرصد الخليج 365 نجوم أهلاوية خارج حسابات القلعة البيضاء فى الصيف بالتقرير التالى :

سعد سمير

رفض مسئولو الزمالك، الدخول فى مفاوضات مع سعد سمير مدافع الأهلى، خلال الأيام الماضية، رغم رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر فى شهر يناير الماضى لقيد محمود عبد كهربا، بدلا منه فى تلك القائمة بعد إصابته، ولم يتم إبرام له عقد جديد، مما جعله لاعبا حراً ويحق له التوقيع لأى نادٍ بداية من الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزمالك فضلت عدم الدخول في مفاوضات معه لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية خاصة في ظل امتلاك الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب ترشيح ثنائى بيراميدز عبد الله بكرى وأحمد أيمن منصور لاختيار أحدهما لتدعيم الدفاع الأبيض في الموسم الجديد، وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن إدارة قلعة ميت عقبة لم تدخل فى أى تفاوض مع سعد سمير لضمه فى الموسم الجديد.

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صالح جمعة 

كما استبعدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اللاعب والنادى الأبيض خلال الفترة الماضية.

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وأكد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك وشقيق لاعب الأهلى، من قبل، أنه يتمنى رؤية شقيقه بالقميص الأبيض، لكن فى هذا الوقت يعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة البيضاء بشكل نهائى.

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حسام عاشور

أما بالنسبة لحسام عاشور، فقال الإعلامى خالد الغندور فى تصريحات على قناة الزمالك: "بعد تصريحات حسام عاشور عن انتقاله للزمالك قبل قليل فى إحدى القنوات، أؤكد على لسان أمير مرتضى منصور المشرف بالكرة أن الزمالك لم ولن يدخل فى مفاوضات مع عاشور، وإذا كان اللاعب يفكر فى الاستمرار فليفكر فى نادٍ آخر".

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كما كشف مصدر مقرب من حسام عاشور، حقيقة المسألة، بأن اللاعب بالفعل لم يتلقى حتى الآن اتصالا رسميا من إدارة الزمالك وهو ما أكده أمير مرتضى بشأن أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات رسمية، لكن فى نفس الوقت تلقى بالفعل عاشور مفاوضات عبر وسطاء مستطلعين رغبته فى الانتقال للزمالك، وأكدوا له أنه سيتم التواصل معه خلال الفترة الحالية من قبل إدارة الزمالك لعقد جلسة معه وهو ما لم يحدث حتى اللحظة الجارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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