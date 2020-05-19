شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق : مسكت في خناق تسوبيل وعدت للأهلي من تركيا بعد مكالمة المايسترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فاروق نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن تواجده في الفريق الأحمر بدأ وهو في الثالثة عشر من عمره، وذلك بعد اجتيازه الاختبارات، كما تلقى عرضا من الزمالك في وقتها، الا انه فضل الانتقال للأهلي مقابل 14 الف جنيه من صفوف نادي اسكو، وقال محمد فاروق في تصريحات لقناة اون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"تم تصعيدي للفريق الأول وانا عمري 17 عاما مع الألماني هولمان واول مباراة لي كانت في اعتزال طاهر ابو زيد، والمثير ان الإرسال التلفزيوني انقطع فور نزولي في اخر 15 دقيقه ولم يشاهدني الجمهور في ظهوري الأول مع الفريق"

واضاف نجم الأهلي السابق أنه تشاجر مع الألماني تسوبيل بسبب عدم المشاركة معلقا :"قلت لتسوبيل هالعب امتي قالي لما انا اقول والموضوع تطور ومسكنا في بغض، والغريب اني حصلت علي فرصتي بعد المشاجرة.

وتابع محمد فاروق انه شارك في مباريات البطولة العربية وحصل علي لقب هداف البطولة وبدأ مشوار من التألق بعدها، مشدداً انه استمر في الأهلي 4 سنوات ثم خاض رحلة احترافية في تركيا ثم عاد بعدها للأهلي بعد ان تلقي مكالمة هاتفية من الأسطورة صالح سليم.

وكشف فاروق انه ترك الأهلي بسبب عدم التقدير المادي في وقتها حيث كان العرض التركي قيمته 400 الف دولار في الوقت الذي كنت احصل علي 30 الف جنيه فقط ،في الوقت الذي تعاقد الأهلي في وقتها مع مهاجم كان يحصل على ٢٠٠ الف جنيه سنويا وبالتالي قررت الرحيل في وقتها.

واكد محمد فاروق انه كان يتمنى المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة ٦/١ الا انه نجح في احراز هدف في المباراة التالية امام الاسماعيلي.

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واضاف محمد فاروق ان وجود رمضان صبحي في الأهلي سيظلم كهربا مؤكدا ان وجود لاعبين كبار في فريق واحد بنفس المركز امر يخلق العديد من المشاكل، مؤكدا ان احمد فتحي اخطأ بالرحيل عن الأهلي.

وتابع محمد فاروق انه تعرض للعديد من الإصابات القوية خاصة في منطقة الوجه حيث تعرض لاكثر من 25 غرزة وكان للثنائي ابراهيم سعيد وحسام حسن نصيب الأسد في اصابته، كاشفا ان الاصابات الكثيرة كان لها دور كبير في تأخر مسيرته الكروية.