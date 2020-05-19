شكرا لقرائتكم خبر عن "مريم رضوان البرنس" تكتب نهاية صالح جمعة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت سخرية صالح جمعة لاعب الأهلى من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضانفى كتابة السطر الأخير فى مشواره مع النادى، حيث نشر كوميكس مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس، والتى ألقاها أعمامها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأنه يحاول طرده من الأهلى وإلقائه فى الشارع، وذلك قبل أن يحذف صالح جمعة الصورة من صفحته، فى أعقاب الهجوم على وعدم تعاطف الجماهير معه.

ولم تكن هذه الصورة هى السبب فى انقلاب فايلر على جمعة، بل كانت بمثابة المسمار الأخير فى نعش اللاعب فى القلعة الحمراء.

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ونرصد فى التقرير التالى مشوار صالح جمعة فى الأهلى حتى اقترابه من الرحيل، حيث بدأت علاقة صالح جمعة بالأهلى موسم 2015 /2016، بعد التعاقد معه قادما من إنبى، وشارك مع الفريق بالموسم الأول فى 18 مباراة بالدورى، ومباراة بكأس مصر، و4 بدورى الأبطال.

وفى العام التالى شارك فى 14 مباراة بالدورى و 5 بكأس مصر، و7 مباريات أفريقية، وبدأت أسهم اللاعب تتراجع فى الأهلى، بعد أن لقبته الجماهير بالمعلم الجديد فى الكرة المصرية إلا أنه لم يستمر طويلا على ذلك بل خرج عن الإطار المرسوم له، وبدأت الأزمات تعرف طريقها إليه فى علاقته بالمحيطين به سواء المديرين الفنين أو زملاؤه، حيث شارك فى العالم التالى فى 5 مباريات فقط ببطولة الدورى، وبعد ذلك 13 مباراة بالدورى وواحدة فى الكأس، ثم خرج إعارة إلى الفيصلى الأردنى فى الانتقالات الشتوية من عام 2017 /2018 ثم عاد إلى الأهلى سريعا.

وبدأت أزمات صالح جمعة فى الأهلى بعد رؤيته يخرج من ناد ليلى برفقة أصدقائه، وقت كان حسام البدرى مديرا فنيا للفريق، وهو ما عرضه للعقوبة المالية السرية، وأثار أزمة مع البدرى قبل مباراة النجم الساحلى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليهدده البدرى بالطرد وقتها، وبتولى مارتن يول المهمة لم يعتمد عليه الخواجة ايضا لعدم التزامه وتغيبه عن التدريبات وهو ما دفع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتغريم اللاعب 50 ألف جنيه، ولم تكن الصورة وحدها هى أولى صدامات جمعة مع فايلر بل إن المدير الفنى طلب فى يناير الماضى تسويق اللاعب لكن المحاولات فشلت، فى ظل رفض اللاعب تنفيذ تعليمات المدير الفنى، وعدم التزامه فى التدريبات، وكثرة السهر، حتى صرح الخواجة أن طريقة لعب جمعة لا تناسبه لذلك طلب رحيله عن الأهلى.