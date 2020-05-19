شكرا لقرائتكم خبر عن CITY CLUB تغير مفهوم الأكاديميات وتقدم خدمات اجتماعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد مستحيل مع أندية CITY CLUB التى تبحث عن تقديم كل ما هو جديد وفريد لأول مرة، من خلال الطفرة والنقلة النوعية التى تقودها فى مختلف الأندية المصرية على مستوى الجمهورية، فدائما ما يبحث من يريد النجاح والتميز عن التطوير وتقديم كل ما هو جديد وما لم تدركه الأبصار من قبل، وهو شعار رفعته وقطعته أندية CITY CLUB على نفسها من الوهلة الأولى.

فلأول مرة خصصت أندية CITY CLUB أكاديميات لمختلف الألعاب وليس فقط فى كرة القدم، فهناك أكاديمات فى لعبة كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والتنس والسباحة والفنون القتالية، يقود هذه الأكاديميات مدربين عالميين متخصصين، بالإضافة إلى استراتيجيات التدريب المعتمدة من الاتحادات الدولية.

وعلى المستوى الخدمى والاجتماعى، يتواجد فى أندية CITY CLUB كل خدمات السجل المدنى وخدمات التسجيل العقارى ومكتب للاستثمارات.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

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وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.