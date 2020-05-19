شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات: أزمة كورونا تمنعنا من نظر التماس المصرى على غرامة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة بسبب منع التجمعات والاجتماعات بمقر اتحاد الكرة بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنع اللجنة من البت فى التظلم المقدم من النادى المصرى على الغرامة التى وقعها اتحاد الكرة عليه لصالح حسام حسن المدير الفنى الأسبق للفريق البورسعيدى، إلا أنه ينتظر ما ستسفر عنه الأوضاع عقب إجازة عيد الفطر المبارك من أجل دعوة اللجنة للاجتماع ونظر التظلمات، لاسيما أنه طالب اتحاد الكرة بإرسال التظلمات المقدمة للجنة لكنه لم يصله شيئا حتى الآن.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أكدوا أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارا منذ شهرين تقريبا بتغريم النادى المصرى مبلغ مليون جنيه لصالح حسام حسن المدير الفنى الأسبق للفريق البورسعيدى، وأن النادى البورسعيدى تقدم بتظلم على القرار وتمت إحالته إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة للبت فيه، ومن حق اللجنة إلغاء الغرامة أو تخفيفها وفقا لما تراه بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من النادى البورسعيدى، وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم ليس لهم علاقة بما أعلنه مسئولو النادى المصرى بشأن اللجوء إلى اللجنة الأولمبية والقضاء الادارى ضد حسام حسن لإلغاء هذه الغرامة.

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من جانبه أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن ناديه تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، وقام برفع دعوى فى القضاء الإدارى رداً على شكوى حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتى طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن النادى البورسعيدى، وقال محمد الخولى فى تصريحات لليوم السابع "شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن"، كاشفاً أن حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد.

وأبدى الخولي احترام إدارة المصري البورسعيد لحسام حسن وجهازه المعاون مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة جاء لحفظ حقوق النادي بعد تقدم حسام حسن بشكوى ضد النادي وقام اتحاد الكرة بالحكم لصالحهم.

وتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى للنادى المصرى على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع، بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ).