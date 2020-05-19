شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. محمد عبد الواحد: مكرونة وبانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يركز على المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب وأرز، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا يعرفنا بوجبته، واليوم سيكون اللقاء مع محمد عبد الواحد نجم نادى الزمالك السابق، الذى كشفت عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "مكرونة وبانيه".

ويحرص محمد عبد الواحد فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، لكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.