أحمد ناجي: جهاز المنتخب تفاجئ بأداء الشناوي الخرافي في مونديال روسيا

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن جهاز المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تفاجئ بأداء محمد الشناوي المميز في مشاركة مصر بكأس العالم بروسيا.

وأكد ناجي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن أداء الشناوي في مواجهة أوروجواي الأولى على وجه الخصوص كان مستواه خرافي والجميع تفاجئ بهذا الوضع حتى هيكتور كوبر ذاته، نظراً لقلة خبرات الشناوي الدولية في ذلك التوقيت.

وأضاف، جهاز المنتخب آنذاك استقر على إشراك الشناوي في المونديال بعد المستوى الذي قدمه مع ناديه ومع المنتخب في مشاركاته خاصة مباراة البرتغال الودية التي سبقت كأس العالم بفترة قليلة، وتقديم الشناوي مستوى رائع أمام

واختتم، الشناوي في مونديال روسيا أثبت أنه حارس مرمى بقدرات عاليةفنياً وبدنياً، واستحق عن جدارة لقب الأفضل بمباراة مصر وأوروجواي الأولى في المونديال الروسي. على وجه الخصوص كان مستواه خرافي والجميع تفاجئ بهذا الوضع حتى هيكتور كوبر ذاته، نظراً لقلة خبرات الشناوي الدولية في ذلك التوقيت.وأضاف، جهاز المنتخب آنذاك استقر على إشراك الشناوي في المونديال بعد المستوى الذي قدمه مع ناديه ومع المنتخب في مشاركاته خاصة مباراة البرتغال الودية التي سبقت كأس العالم بفترة قليلة، وتقديم الشناوي مستوى رائع أمام كريستيانو رونالدو ولاعبي البرتغال وإنقاذ أكثر من فرصة محققة.واختتم، الشناوي في مونديال روسيا أثبت أنه حارس مرمى بقدرات عاليةفنياً وبدنياً، واستحق عن جدارة لقب الأفضل بمباراة مصر وأوروجواي الأولى في المونديال الروسي.

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