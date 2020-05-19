فيديو..الكاف يتجاهل الحكام المصريين بتحذيرات كورونا

تجاهل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، الحكام المصريين في فيديو حكام أفريقيا ورسالتها للجماهير عن فيروس كورونا.
ورغم تواجد عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق وعضو اتحادالكرة السابق نائبا لرئيس لجنة الحكام، إلا أن الفيديو الذي نشره الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لم يظهر فيه أي حكم من مصر.
وسادت حالة في في الوسط التحكيمي من حالة التجاهل التي تعامل بها الكاف مع الحكام المصريين خاصة وأن منهم العديد من الحكام البارزين في أفريقيا مثل محمود البنا وجهاد جريشة وإبراهيم نور الدين.
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