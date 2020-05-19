شاهد .. حكام أفريقيا يوجهون رسالة للجماهير بشأن فيروس كورونا

وجه عدد من حكام أفريقيا البارزين، رسالة إلى الجماهير بشأن فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩". نشر الكاف فيديو ظهر فيه أكثر من حكام بارز في افريقيا مثل بكاري جاساما وباملاك تيسيما ومصطفى غربال وغيرهم يتحدثون للجماهير عن ضرورة البقاء في المنازل واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وباملاك تيسيما ومصطفى غربال وغيرهم يتحدثون للجماهير عن ضرورة البقاء في المنازل واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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