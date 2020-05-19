أحمد ناجي : محمد الشناوي حارس مصر الأول بكل جدارة

وصف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بالحارس الأول للكرة المصرية الفترة الحالية.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء على شاشة النيل للرياضة، أن الشناوي الآن هو حارس مصر الأول والأرقام تثبت

ذلك سواء بمشاركاته مع ناديه أو المنتخب الوطني،مبدياً اقتناعه التام بقدراته الفنية.وأشار ناجي، أن الشناوي الآن هو الحارس الأقرب للسير في خطى الحارس المخضرم عصام الحضري.