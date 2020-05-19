مانشستر سيتي يفكر في ضم الجزائري اسماعيل بن ناصر

أبدى نادي مانشستر سيتي الانجليزي اهتمامه بضم الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان.

أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن مانشستر سيتي مهتم بضم إسماعيل بن

ناصر لاعب ميلان خلال الفترة المقبلة.وأضاف الموقع أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، راقب اللاعب لفترة طويلة ، لكن ميلان لا يرغب في بيع اللاعب الذي يمتد عقده مع النادي حتى 2024.

وتابع الموقع، ان نادي باريس سان جيرمان أيضا مهتم في خدمات اللاعب لكن بن ناصر لن يرفض فكره اللعب في الدوري الإنجليزي.

