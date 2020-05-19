تقرير : لاعبو نيوكاسل تم إخطارهم رسمياً ببيع النادي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه تم اخبار لاعبي الفريق والطاقم الفني بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بأن عملية بيع النادي قد تمت.

وأضافت التقارير الصحفية الإنجليزية، أنه من الممكن أن يتم بشكل رسمي الإعلان، غدًا الأربعاء، عن نقل

الملكية للملاك السعوديون، "صندوق الاستثمارات السعودي".

وأشارت التقارير في وقت مسبق، أن الصفقة، ستكلف مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني، بعد إنخفاض القيمة المالية للنادي بسبب جائحة الكورونا المنتشرة، وهو

ما أثر على قيمة النادي المالية.

وحسبما أشارت التقارير، أن أسهم النادي ستكون بالنسبة الأتية: 80% لصندوق الإستثمارات العامة السعودي، و10% أماندا ستافيلي سيدة أعمال أمريكية، و10% لشركة الإخوة روبن، كما أشارت التقارير إلى أنه متوقع ان يكون ياسر الرميان ممثل صندوق الإستثمارات العامة السعودي و رئيس للنادي.