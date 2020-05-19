أثنى أحمد ناجي مدرب حراس النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على قدرات محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك.
وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية على شاشة النيل للرياضة، اليوم
وأكد ناجي أن عواد مثل أبنائه، متمنياً إذابة أي خلافات في الرأي معه، على خلفية عدم انضمامه للمنتخب في فترات سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ناجي : محمد عواد مثل أبنائي .. وهذه نصيحتي له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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