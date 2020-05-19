أحمد ناجي : محمد عواد مثل أبنائي .. وهذه نصيحتي له

أثنى أحمد ناجي مدرب حراس النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على قدرات محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية على شاشة النيل للرياضة، اليوم

الثلاثاء أن عواد حارس بإمكانيات جيدة، وإذا وجد صعوبة في فرصة المشاركة أساسياً مع الزمالك الفترة المقبلة، فعليه البحث عن تجربة أخرى مثل الإعارة لأي نادي أخرى لفترة قصيرة للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.وأكد ناجي أن عواد مثل أبنائه، متمنياً إذابة أي خلافات في الرأي معه، على خلفية عدم انضمامه للمنتخب في فترات سابقة.