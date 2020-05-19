خالد بيومي: باهر المحمدي لن يكون بصفوف الإسماعيلي الموسم المقبل

قال المحلل الرياضي، خالد بيومى ، أن باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي، خارج الإسماعيلي بنسبة 99%، بعد تلقيه العديد من العروض الأوروبية والعربية.
أضاف خالد بيومى، فى تصريحات لبرنامج "النجوم فىرمضان" على إذاعة الشباب والرياضة:" باهر المحمدي لن يكون في الإسماعيلي الموسم المقبل، سيكون من الصعب، بعد تلقيه عروض كثيرة، سواء أوروبية، أو عربية".
وتابع:" المحمدي بنسبة 99% سيكون خارج الإسماعيلي، وسيرحل عن الدراويش".
وأشارت أنباء في الفترة الماضية عن أقتراب المحمدي من الرحيل عن صفوف الإسماعيلي، بعد أهتمام أندية عديدة بضمه، مثل الأهلي، والزمالك، والعين الإماراتي، بالإضافة لـعروض أوروبية.
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