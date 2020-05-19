لاتسيو الإيطالي يسعى لتجديد عقد مدربه إنزاجي

يخطط مسؤولو نادي لاتسيو الإيطالي ، لتجديد عقد مدربه سيموني إنزاجي، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق.
أشارت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن إدارة النادي تهدف لتجديد عقد إنزاجي الذيينتهي في 2021 ، وتمديده لـ3 سنوات أخرى، ورفع راتبه 2 مليون يورو إلى 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
ويقدم إنزاجي عروضًا قوية مع لاتسيو، ونجح في تحقيق كأس إيطاليا في الموسم الماضي، وتحقيق السوبر الإيطالي الأخير، على حساب يوفنتوس، وفي الدوري ينافس بشراسة، ويحتل المركز الثاني خلف اليوفي المتصدر بفارق نقطة وحيدة ، قبل توقف الكالتشيو بسبب تفشي فيروس كورونا.
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