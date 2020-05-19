نادي أمريكي يرفض التعاقد مع بيل

يرفض نادي إيستيرن كونفرينس الأمريكي رفض التعاقد مع، الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني. كشفت صحيفة (ذا أثليتيك) البريطانية، أن وكيل جاريث بيل عرضوا اللاعب على النادي الأمريكي، لكن مسؤولو النادي لم يبدو أي اهتمامات بضمه. لكن مسؤولو النادي لم يبدو أي اهتمامات بضمه. في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن بيل داخل دائرة اهتمامات نادي نيوكاسل، ضمن مشروع ملاك النادي الجدد، بقيادة ولي العهد دائرة اهتمامات نادي نيوكاسل، ضمن مشروع ملاك النادي الجدد، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان يذكر ان بيل لعب 18 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

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