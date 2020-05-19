نادي روما الايطالي أو كما يلقبه جمهوره بـ”الذئاب” يعتبر واحد من أكبر وأعرق الأندية في إيطاليا ، وقد شارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في جميع المواسم ما عدا موسم 1951-1952 الذي شهد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية ، وبهذا يكون قد شارك في 58 موسم على التوالي ، وفي 78 موسم بشكل عام، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات روما الايطالي.

يحتفل نادي روما يوم 7 من شهر يونيو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1927، ويتخذ من العاصمة روما مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته الرسمية على “ملعب الأولمبيكو” والذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج وهو ثاني أكبر ملعب في إيطاليا بعد ملعب سان سيرو.

يرجع أول لقب محلي تُوج به روما الى عام 1942 عندما فاز بلقب الدوري الايطالي “سيريا آ”، بينما على الصعيد الأوروبي فيرجع اللقب الوحيد الذي فاز به الفريق الى عام 1962 عندما فاز بكأس المعارض الأوروبية وهي تعادل كأس الاتحاد الأوروبي حالياً.

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وكانت المرة الأخيرة التي يصل فيها روما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 1983-1984، لكنه هزم أمام نادي ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح، فيما حصل على مركز الوصيف في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 1990-1991 عندما خسر أمام الإنتر الإيطالي.

إليكم سجل بطولات روما الايطالي (محلياً)

الدوري الايطالي

فاز روما بالدوري الإيطالي 3 مرات أعوام: (1942, 1983 و 2001).

الوصيف 13 مرة أعوام: (1931, 1936, 1981, 1984, 1986, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014، 2015).

كأس إيطاليا

فاز روما بكأس ايطاليا 9 مرات أعوام: (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007، 2008).

الوصيف 8 مرات أعوام: (1937, 1941, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010، 2013).

كأس السوبر الايطالي

الدوري الايطالي الدرجة التانية

فاز روما بالدوري الايطالي الدرجة التانية عام: (1952)، المرة الوحيدة الذي هبط فيها.

إليكم سجل بطولات روما الايطالي (أوروبياً)

كأس المعارض الأوروبية

فاز روما بكأس المعارض الاوروبية مرة واحدة موسم: (1961-62).