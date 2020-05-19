رمضان صبحي يمنع الأهلي من تنفيذ رغبة فايلر

أفادت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن مجلس إدارة الفريق سوف يُضحي بصفقة المهاجم الأجنبي الذي طلب “رينيه فايلر” التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تمويل صفقة “رمضان صبحي”.

وكان رمضان صبحي قد انضم إلى صفوف الاهلي في الميركاتو الشتوي 2018 قادمًا من صفوف هدرسفيلد، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يُجدد المارد الأحمر فترة الإعارة لمدة موسم جديد، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

ويسعى الأهلي بشدة للحصول على خدمات “رمضان صبحي” جناح الفريق المعار من هدرسفيلد بشكل نهائي عقب انتهاء فترة اعارته نهاية الموسم الحالي، بعدما عرض على النادي الإنجليزي دفع مبلغ 5 ملايين يورو من أجل إنهاء الصفقة.

المبلغ الكبير الذي رصده الأهلي لضم صبحي، قد يحرمه من تنفيذ رغبة فايلر في ضم مهاجم أجنبي، خاصة أن التعاقد مع مهاجم ذو مواصفات خاصة سيتكلف مبلغ كبير وهو ما لن تسطيع خزينة الأهلي تحمله في ظل وجود اهتمامات أخرى ببعض اللاعبين في مراكز الدفاع والوسط .

وأبدى فايلر استعداده للتنازل عن التعاقد مع المهاجم الأجنبي، بشرط نجاح النادي في التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي خاصة أنه عنصر هام في تشكيلة المدرب السويسري.