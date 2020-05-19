رياضة | وكيل أعمال هالاند يكشف أسباب عدم انضمامه إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال هالاند يكشف أسباب عدم انضمامه إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا الألماني عن سبب عدم إنضمام موكله إلى يوفنتوس الإيطالي في وقت سابق.

وكشف رايولا أن يوفنتوس كان سيضع النجم النرويجي في فريق تحت 23 عاماً لو ضمه إلى صفوفه وهذا ما يفسر عدم انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز.

وذكرت التقارير الصحفية أن هالاند إنتقل إلى بروسيا دورتموند من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير الماضي وسجل حتى الآن 12 هدف في 13 مباراة.

وقال رايولا في تصريحات صحفية:"كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عامًا وإذا لم يحدث ذلك كان سيكون بديلاً لجونزالو هيجواين".