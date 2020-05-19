رياضة | خاص - أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على حلقة رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على حلقة رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه الشديد بالتواجد في حلقة من برنامج رامز مجنون مش رسمي.

عبد الحفيظ قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"حلقة جيدة للغاية وكنا نقوم خلالها بالحديث على شكل "هزار".

Advertisements

وتابع :"رامز جلال يقدم برنامج ترفيهي ولا أرى أي داعي للهجوم الذي طالني في الفترة الأخيرة".

وتابع :"قمت خلال البرنامج بالرد على أمور تتعلق بالفريق مثل موقف المعارين، ودوري الموسم الماضي، وأمور أخرى".

والجدير بالذكر أن عبد الحفيظ حل ضيفا اليوم الثلاثاء على برنامج رامز مجنون رسمي حيث سبقه محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا من النادي الأهلي.