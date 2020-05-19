رياضة | الزمالك يحسم مصير رحيل جنش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير رحيل جنش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك رحيل أحد حراس الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بسبب كثرة الحراس المتواجدة فى قائمة الفريق.

ويملك الزمالك 4 حراس وهم محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد وجميعهم حراس دوليين يلعبوا مع منتخب مصر، بجانب محمد صبجي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي والمتوُج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد.

واستقر الزمالك على رحيل أحد الحراس الأربعة فى نهاية الموسم حسبما أشارت تقارير صحفية ولكن يرفض كارتيرون رحيل جنش عن صفوف الزمالك.

ويُعد جنش هو الحارس الأساسي فى الزمالك قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق ليشارك أبوجبل ويقود الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي.