رياضة | عبد الحفيظ: جمهور الأهلي لاعب مالوش بديل.. واستفزاز جماهير الزمالك أمر يحدث في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: جمهور الأهلي لاعب مالوش بديل.. واستفزاز جماهير الزمالك أمر يحدث في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جمهور النادي الاحمر ليس له بديل.

عبد الحفيظ أضاف في تصريحات له بعدما حل ضيفا على برنامج "رامز مجنون رسمي" :"جمهور الأهلي هو اللاعب اللي مالوش بديل".

وتابع :"دوري الموسم الماضي كان ألذ دوري بأنه كان مهما جماهيريا وفنيا".

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وعن سبب استفزازه لجماهير الزمالك قال :"هذا الأمر يحدث في أوروبا، مطلوب بعض التلميحات ومثله هذه الأمور".

وحول اللاعب الذي سيكون فرحا فيه قال :"صالح جمعة".

وأشار عبد الحفيظ إلى رضاه التام على الصفقات التي يبرمها النادي الأهلي في الفترات الأخيرة.

وأوضح بأن هناك عددًا من اللاعبين المعارين قدموا مستويات مميزة وسيعودون إلى الأهلي في الموسم المقبل.

ورفض سيد عبدالحفيظ الإفصاح عن العقوبة التي وقعت على محمود عبدالمنعم كهربا بعد أحداث السوبر، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تجميد اللاعب.

