رياضة | رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي لأول مرة منذ بداية أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم البرتغالي سيشارك في التدريبات الفردية التي يجريها الفريق إستعداداً للمرحلة الثانية التي تسبق التدريبات الجماعية والتي من المتوقع أن تبدأ في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المتوقع أن تعود البطولات والمنافسات في إيطاليا بعد منتصف شهر يونيو، حيث تقرر أن لا تعود الأنشطة الرياضية قبل يوم 14 يونيو.

وكشفت التقارير الصحفية أن رونالدو تواجد في أغلب فترات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده قبل أن يعود إلى إيطاليا في الأيام الماضية.