رياضة | حلمي طولان يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم إنبي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم إنبي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي مفاجأة بشأن انضمام واحد من نجوم الفريق إلى صفوف نظيره النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد حلمي طولان أن محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي لن ينتقل إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف القادم وأن الأحمر لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن.

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وقال حلمي طولان في تصريحات إذاعية: " محمود جاد لن يرحل عن إنبي، لم تصلنا أي عروض رسمية للنادي الأهلي بخصوص هذا الشأن."

وتابع:" نادي إنبي عانى كثيرًا في السنوات الأخيرة ، لن يرحل جاد ولا غيره من اللاعبين، لن يرحل أي لاعب عن صفوف إنبي الموسم المقبل."

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود رغبة لدى النادي الأهلي في التعاقد مع محمود جاد ولكن في الانتقالات الصيفية بالموسم القادم وليس في الانتقالات القادمة.