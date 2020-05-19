رياضة | تدريبات الأندية الإنجليزية تحت المراقبة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات الأندية الإنجليزية تحت المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الاندية الانجليزية للعودة للتدريبات في الايام القادمة تحضيرا لاستئناف بطولة الدوري في الفترة المقبلة بقرار من رابطة الاندية.

سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بزيارات مفاجئة للاندية لمراقبة مدى جديتها في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات، كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الثلاثاء.

شددت الأندية بالإجماع في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ أمس الإثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي، مع منع الاحتكاكات في التدريبات.

Advertisements

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد غارليك قوله: "وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الأندية".

وأضاف: "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات، نبحث ايضاً في إرسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب دون سابق إنذار".

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الاولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد اقصى.